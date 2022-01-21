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Томас Вермален
Новости
Томас Вермален - новости
Завершил карьеру
14 ноября 1985 (40), Капеллен
#4 | Защитник
182 см | 75 кг
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Вермален закончил карьеру в 36 лет и вошел в тренерский штаб сборной Бельгии
2022.01.21 18:24
1
Фото
Магуайр, Санчо, Инсинье и Кейн – в символической сборной 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
2021.07.05 12:31
1
Вермален: «Боята провел отличный матч против хорошего форварда Дзюбы»
2019.11.17 12:48
3
Фото
Вермален стал игроком «Виссел Кобэ»
2019.07.27 10:59
7
Marca: Вермален близок к переходу в «Виссел Кобэ»
2019.07.25 07:18
1
AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками
2019.05.09 17:59
12
Вермален вернулся в общую группу «Барселоны»
2019.04.23 00:32
3
Вермален травмировался 24-й раз за 12 лет и не сыграет с «Лионом»
2019.02.17 17:15
5
Вермален выбыл из строя на месяц
2018.12.17 20:57
5
Иванович, Хеведес и Чорлука входят в интересы «Барселоны»
2018.11.05 07:35
18
Вермален получил травму. Он может пропустить матч с «Севильей»
2018.10.14 00:32
6
«Монако» и «Барселона» – единственные клубы, чьи игроки на ЧМ-2018 выиграли золото, серебро и бронзу
2018.07.16 00:38
1
Вермален: «Еще до старта турнира говорил, что Франция дойдет до полуфинала»
2018.07.10 10:42
Вермален: «Амбиции Бельгии – больше, чем просто выход в полуфинал ЧМ-2018»
2018.07.09 08:42
Вермален – о матче с Англией: «Странно выходить на поле с мыслью о проигрыше»
2018.06.29 06:55
4
Вермален из-за травмы может пропустить ЧМ-2018
2018.05.14 10:27
2
Луис Суарес, Бускетс, Вермален и Семеду не сыграют против «Атлетика»
2018.03.18 14:12
3
«Барселона» объявила заявку на матч с «Челси», в нее вошел Вермален
2018.02.18 16:46
2
Вермален: «Луис Энрике может очень хорошо проявить себя в Англии»
2018.02.17 06:38
Вермален травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Бетисом»
2018.01.22 06:55
2
Вермален: «С «Сосьедадом» не бывает простых игр»
2018.01.15 09:28
2
Вермален: «Теперь я не «хрустальный» игрок»
2018.01.01 16:53
1
Вермален и Маскерано помогут «Барселоне» в матче с «Олимпиакосом»
2017.10.30 11:43
2
Вермален: «Я не могу играть даже за дубль «Барселоны»
2017.10.05 19:17
8
«Эвертон» хочет арендовать Вермалена у «Барселоны»
2017.08.31 01:09
Вермален может сменить «Барселону» на «Вест Бромвич»
2017.07.31 00:50
Вермален может вернуться в АПЛ
2017.07.09 09:33
«Бешикташ» поборется с «Торино» за Вермалена
2017.06.27 21:30
«Торино» ведет переговоры по трансферам Вермалена и Палетты
2017.06.25 08:42
«Барселона» летом расстанется с пятью игроками
2017.06.16 18:14
6
1
2
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