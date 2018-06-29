Вермален – о матче с Англией: «Странно выходить на поле с мыслью о проигрыше»

Защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Томас Вермален рассказал, что в команде не просчитывали варианты соперника в плей-офф перед заключительным матчем группового этапа с Англией (1:0).

«Конечно, мы хотели победить, странно выходить на поле с мыслью о проигрыше. Мы не думали о сетке плей-офф, на кого лучше попасть. Нельзя думать о полуфинале или финале сейчас. Нужно идти от игры к игре. Неважно, с кем ты играешь, сколько у тебя дней отдыха, важно всегда сохранять концентрацию.

У Янузая потрясающий талант, он здорово разбирается с оппонентами один в один, что он сегодня и показал. Те игроки, которые вышли, тоже очень талантливы. На чемпионате мира очень важно иметь глубокую скамейку», – сказал Вермален.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония состоится в Ростове-на-Дону в понедельник, 2 июля, в 21:00 по московскому времени.