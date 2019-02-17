Вермален травмировался 24-й раз за 12 лет и не сыграет с «Лионом»

Вальядолид был мёртвым, поэтому к Вермалену по игре ноль претензий, потому что столько же было ударов от соперника в створ ворот)))
По поводу травмы - все уже привыкли, и никто и не ждал его в основе на матч с Лионом. Либо только восстановившийся Умтити (что большой риск, т.к. вдруг рецедив или форму не набрал, а матч очень важный), либо Ленгле, который в отсутствии Сэма стал следующим по списку кандидатом в основу. К тому же есть ещё и Мурильо.
Защитник «Барселоны» Томас Вермален не вошел в заявку каталонцев на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
Пресс-служба клуба сообщила о том, что у 33-летнего бельгийца перенапряжение мышц правой ноги. Считается, что он травмировался в матче с «Вальядолидом» (1:0, 24 тур Примеры), в котором провел на поле все 90 минут.
По информации Sport.es, это 24-я травма Вермалена за последние 12 лет. В среднем до месяца он отсутствовал из-за проблем с ахилловым сухожилием, связками колена, икроножной мышцей, голеностопным суставом, спиной и бедром.
Перейдя в «Барселону» в августе 2014 года из «Арсенала», он не играл до мая 2015 года из-за травмы подколенного сухожилия.
«Лион» примет команду Эрнесто Вальверде во вторник, 19 февраля.
- «Барселона» купила Вермалена за 19 миллионов евро.
- Выиграл с испанским клубом 9 трофеев, включая 3 чемпионства Испании и Лигу чемпионов.
- Сезон-2016/17 провел в «Роме» на правах аренды.