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    Вермален травмировался 24-й раз за 12 лет и не сыграет с «Лионом»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален не вошел в заявку каталонцев на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

    Пресс-служба клуба сообщила о том, что у 33-летнего бельгийца перенапряжение мышц правой ноги. Считается, что он травмировался в матче с «Вальядолидом» (1:0, 24 тур Примеры), в котором провел на поле все 90 минут.

    По информации Sport.es, это 24-я травма Вермалена за последние 12 лет. В среднем до месяца он отсутствовал из-за проблем с ахилловым сухожилием, связками колена, икроножной мышцей, голеностопным суставом, спиной и бедром.

    Перейдя в «Барселону» в августе 2014 года из «Арсенала», он не играл до мая 2015 года из-за травмы подколенного сухожилия.

    «Лион» примет команду Эрнесто Вальверде во вторник, 19 февраля.

    • «Барселона» купила Вермалена за 19 миллионов евро.
    • Выиграл с испанским клубом 9 трофеев, включая 3 чемпионства Испании и Лигу чемпионов.
    • Сезон-2016/17 провел в «Роме» на правах аренды.

    Источник: Sport.es

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    17.02.2019 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 февраля 2019, 07:51

      Вальядолид был мёртвым, поэтому к Вермалену по игре ноль претензий, потому что столько же было ударов от соперника в створ ворот)))
      По поводу травмы - все уже привыкли, и никто и не ждал его в основе на матч с Лионом. Либо только восстановившийся Умтити (что большой риск, т.к. вдруг рецедив или форму не набрал, а матч очень важный), либо Ленгле, который в отсутствии Сэма стал следующим по списку кандидатом в основу. К тому же есть ещё и Мурильо.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 февраля 2019, 17:54

      подборку про таких "хрустальных" футболистов интересно было б почитать ... что что ,а вратарей среди них я не припомню...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 84aivengo 18 февраля 2019, 07:48

      Последнее время Нойер много в лазарете лежит

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 февраля 2019, 17:27

      Хрусталь

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 17:24

      Мог бы наверное играть еще лучше если бы не эти травмы.

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