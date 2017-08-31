«Эвертон» хочет арендовать Вермалена у «Барселоны»

В июле «Бомбардир» писал об интересе к защитнику «Барселоны» Томасу Вермалену со стороны клубов АПЛ. Сообщалось об интересе «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвича».

По данным Liverpool Echo, в последний день трансферного окна бельгийца попробует арендовать «Эвертон». Мерсисайдцы рассматривают вариант аренды сроком на год с правом выкупа.

Вермален стал игроком каталонского клуба в августе 2014 года, перейдя из «Арсенала» за 19 миллионов евро. В первые два сезона бельгиец защитник провел 11 матчей в Примере, после чего был арендован «Ромой» на сезон-2016/17. На его счету 12 игр во всех турнирах без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока сборной Бельгии в 3 миллиона евро.