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Томас Вермален
Статистика
Томас Вермален - статистика
Завершил карьеру
14 ноября 1985 (40), Капеллен
#4 | Защитник
182 см | 75 кг
Бельгия
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Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
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Бельгия
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3 : 1
24.03.2021
Уэльс
1' - 46'
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