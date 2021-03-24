Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Клубный чемпионат мира 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009