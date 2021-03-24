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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Уэльс
Бельгия - Уэльс: обзор матча 24 марта 2021
Бельгия
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 1 тур
3 : 1
Завершен
Уэльс
22'
К. Де Брюйне
28'
Т. Азар
73'
Р. Лукаку (П)
10'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Уэльс
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Мертенс
90'
+2
84'
Замена
К. Мур
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Т. Кастань
️️️️
Т. Азар
83'
Желтая карточка
Т. Азар
75'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Лукаку
73'
66'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Д. Денайе
️️️️
Т. Вермален
46'
ГОЛ! 2:1!
Т. Азар
Пас отдал
Т. Менье
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Т. Азар
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Г. Бэйл
8'
Замена
Д. Моррел
️️️️
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
13
Киффер Мур
ЦФ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-2-2
1
Куртуа
5
Вертонген
3
Вермален
2
Алдервейрелд
15
Менье
19
Дендокер
8
Тилеманс
16
Азар
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
3-2-1-3
12
Уорд
18
Лоуренс
5
Ампаду
2
Мефам
3
Уильямс
6
Родон
7
Аллен
11
Бэйл
8
Уилсон
20
Джеймс
3
Вермален
18
Денайе
18
Денайе
3
Вермален
16
Азар
21
Кастань
21
Кастань
16
Азар
14
Мертенс
10
Троссард
10
Троссард
14
Мертенс
7
Аллен
16
Моррел
16
Моррел
7
Аллен
11
Бэйл
13
Мур
13
Мур
11
Бэйл
8
Уилсон
9
Робертс
9
Робертс
8
Уилсон
Остались в запасе
Бельгия
Уэльс
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Томас Фоке
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Томас Фоке
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Бельгия - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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