Вермален получил травму. Он может пропустить матч с «Севильей»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален получил травму. Известно, что футболист повредил подколенное сухожилие. Сроки восстановление и точный диагноз станут известны в понедельник, когда игрок пройдет дополнительное медобследование.

Игрок рискует пропустить как минимум один матч чемпионата Испании против «Севильи». Ранее из-за травм выбыли защитники каталонцев Самуэль Умтити и Сержу Роберто.