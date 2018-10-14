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    Какой вы футболист?

    Вермален получил травму. Он может пропустить матч с «Севильей»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален получил травму. Известно, что футболист повредил подколенное сухожилие. Сроки восстановление и точный диагноз станут известны в понедельник, когда игрок пройдет дополнительное медобследование.

    Игрок рискует пропустить как минимум один матч чемпионата Испании против «Севильи». Ранее из-за травм выбыли защитники каталонцев Самуэль Умтити и Сержу Роберто.

    Источник: Marca

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    14.10.2018 00:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Sterh 15 октября 2018, 16:33

      Блин, чувака, конечно, жаль..
      Но РУКОВОДСТВО БАРСЫ-ТО О ЧЕМ ДУМАЕТ?
      Как можно который сезон подряд рассчитывать на хрустального игрока??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:58

      Для Барсы это потеря.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 октября 2018, 08:10

      "Ранее из-за травм выбыли защитники каталонцев Самуэль Умтити и Сержу Роберто."
      ----------
      Сержу Роберто? Сижу себе ржу, так что-ли? LOL
      Значит, без вариантов, будут играть Пике и Ленгле. ЦЗ всего 4, 2 сломалось, кто остался на трубе?

      2
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      Рейтинг: -130

      калач > Cules2013 14 октября 2018, 10:30

      опустить Бускетса :D

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > калач 14 октября 2018, 17:29

      это совсем уж запасной вариант.

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      Рейтинг: +232

      Sterh > Cules2013 15 октября 2018, 16:32

      Не серди Роберто))

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