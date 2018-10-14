Вермален получил травму. Он может пропустить матч с «Севильей»

Блин, чувака, конечно, жаль..
Но РУКОВОДСТВО БАРСЫ-ТО О ЧЕМ ДУМАЕТ?
Как можно который сезон подряд рассчитывать на хрустального игрока??
Защитник «Барселоны» Томас Вермален получил травму. Известно, что футболист повредил подколенное сухожилие. Сроки восстановление и точный диагноз станут известны в понедельник, когда игрок пройдет дополнительное медобследование.
Игрок рискует пропустить как минимум один матч чемпионата Испании против «Севильи». Ранее из-за травм выбыли защитники каталонцев Самуэль Умтити и Сержу Роберто.