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    Marca: Вермален близок к переходу в «Виссел Кобэ»

    Бывший защитник «Барселоны» Томас Вермален может продолжить карьеру в Японии, сообщает Marca.

    По информации источника, футболист находится на продвинутой стадии переговоров с «Виссел Кобэ».

    33-летний бельгиец этим летом получил статус свободного агента, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

    • Вермален выступал за «Барселону» с 2014 года.
    • В составе каталонской команды центрбек провел 53 матча и забил один гол.
    • 30 июня контракт между клубом и игроком истек.
    • За «Виссел Кобэ» выступают Андрес Иньеста, Серхи Сампер и Давид Вилья. Все трое ранее защищали цвета «Барсы».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3771

      la verdad 1 час назад

      Подготовьте ему место помягче на трибуне. Он за пять лет в Барсе почти все матчи оттуда смотрел :)))

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