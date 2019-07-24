Marca: Вермален близок к переходу в «Виссел Кобэ»

Бывший защитник «Барселоны» Томас Вермален может продолжить карьеру в Японии, сообщает Marca.

По информации источника, футболист находится на продвинутой стадии переговоров с «Виссел Кобэ».

33-летний бельгиец этим летом получил статус свободного агента, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.