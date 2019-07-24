Marca: Вермален близок к переходу в «Виссел Кобэ»

Подготовьте ему место помягче на трибуне. Он за пять лет в Барсе почти все матчи оттуда смотрел :)))
Бывший защитник «Барселоны» Томас Вермален может продолжить карьеру в Японии, сообщает Marca.
По информации источника, футболист находится на продвинутой стадии переговоров с «Виссел Кобэ».
33-летний бельгиец этим летом получил статус свободного агента, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
- Вермален выступал за «Барселону» с 2014 года.
- В составе каталонской команды центрбек провел 53 матча и забил один гол.
- 30 июня контракт между клубом и игроком истек.
- За «Виссел Кобэ» выступают Андрес Иньеста, Серхи Сампер и Давид Вилья. Все трое ранее защищали цвета «Барсы».