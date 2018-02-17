Вермален: «Луис Энрике может очень хорошо проявить себя в Англии»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален выразил уверенность, что бывший главный тренер каталонцев Луис Энрике способен проявить себя в АПЛ. Испанский специалист называется одним из возможных претендентов на пост в «Челси».

«Энрике может очень хорошо проявить себя в Англии. У меня очень хорошие отношения с ним. Меня подкупает то, как он разговаривает с футболистами. Этот тренер может заставить игрока поверить в себя. Энрике – один из лучших тренеров в моей карьере», – сказал футболист.