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    Луис Суарес, Бускетс, Вермален и Семеду не сыграют против «Атлетика»

    Пять игроков «Барселоны» не смогут принять участие в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

    Полузащитник Серхио Бускетс восстанавливается от перелома мизинца. Защитник Томас Вермален травмировал голеностоп. Денис Суарес и Нельсон Семеду также восстанавливаются от травм, а форвард Луис Суарес не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек.

    Матч «Барселона» – «Атлетик» состоится сегодня. Начало встречи в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.03.2018 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 18:23

      Пол команды в лазарете.Было ли когда такое у Барселоны?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 марта 2018, 15:40

      Вермален... в 500-й раз...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:21

      Семеду и Вермален-это даже тяжело потерей назвать!!!

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