Луис Суарес, Бускетс, Вермален и Семеду не сыграют против «Атлетика»

Пять игроков «Барселоны» не смогут принять участие в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

Полузащитник Серхио Бускетс восстанавливается от перелома мизинца. Защитник Томас Вермален травмировал голеностоп. Денис Суарес и Нельсон Семеду также восстанавливаются от травм, а форвард Луис Суарес не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек.

Матч «Барселона» – «Атлетик» состоится сегодня. Начало встречи в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.