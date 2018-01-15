Вермален: «С «Сосьедадом» не бывает простых игр»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален считает, что его команда смогла проявить характер во встрече 19-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад».

«Это была непростая победа. Скорости были медленными из-за погодных условий.

История показывает нам, что здесь не бывает легких игр. Но мы смогли проявить свой боевой характер», – сказал Вермален после матча.

Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.