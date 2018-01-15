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    Вермален: «С «Сосьедадом» не бывает простых игр»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален считает, что его команда смогла проявить характер во встрече 19-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад».

    «Это была непростая победа. Скорости были медленными из-за погодных условий.

    История показывает нам, что здесь не бывает легких игр. Но мы смогли проявить свой боевой характер», – сказал Вермален после матча.

    Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.01.2018 09:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 15 января 2018, 17:15

      Вермален меня удивляет своей игрой молодец топовую игру показывает!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2018, 15:04

      Отдал больше ГП, чем все литерали риала)))

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