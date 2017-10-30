Вермален и Маскерано помогут «Барселоне» в матче с «Олимпиакосом»

В предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» может рассчитывать на защитников Томаса Вермалена и Хавьера Маскерано. Оба смогут появиться на поле с «Олимпиакосом».

Напомним, что Вермален испытывал проблемы с бедром. Он включен в заявку на матч, как и перенесший простуду Маскерано. Известно, что в Грецию не полетят дисквалифицированный Жерар Пике и травмированные Андрес Иньеста, Усмане Дембеле, Алейш Видаль, Арда Туран и Рафинья Алькантара.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Барселона» состоится в среду, 31 ноября, в 22:45 по московскому времени.