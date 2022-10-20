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    Мусса Диалло - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Мусса
    Фамилия Диалло
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серветт 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 Был в запасе Серветт (Женева) 0:1 Люцерн (Люцерн)
    05.03.2023 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:1 Серветт (Женева)
    26.02.2023 89' -90' Серветт (Женева) 1:1 Винтертур (Винтертур)
    19.02.2023 Был в запасе Базель (Базель) 2:2 Серветт (Женева)
    11.02.2023 1' -90' Серветт (Женева) 2:1 Грассхоппер (Цюрих)
    45'
    04.02.2023 1' -46' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 3:0 Серветт (Женева)
    29.01.2023 1' -90' Серветт (Женева) 2:2 Сьон (Сьон)
    75'
    29.10.2022 1' -70' Серветт (Женева) 2:2 Лугано (Лугано)
    23.10.2022 1' -66' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Серветт (Женева)
    20.10.2022 1' -90' Грассхоппер (Цюрих) 2:3 Серветт (Женева)
    16.10.2022 1' -90' Серветт (Женева) 0:0 Базель (Базель)
    09.10.2022 1' -90' Серветт (Женева) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    02.10.2022 67' -90' Лугано (Лугано) 1:0 Серветт (Женева)
    86'
    27.08.2022 1' -16' Серветт (Женева) 3:1 Грассхоппер (Цюрих)
    14.08.2022 1' -88' Янг Бойз (Берн) 3:0 Серветт (Женева)
    06.08.2022 1' -90' Серветт (Женева) 1:0 Винтертур (Винтертур)
    17.07.2022 1' -90' Серветт (Женева) 1:0 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
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