Мусса Диалло - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Диалло
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Диалло
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:1
|Люцерн (Люцерн)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Серветт (Женева)
|26.02.2023
|89' -90'
|Серветт (Женева)
|1:1
|Винтертур (Винтертур)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:2
|Серветт (Женева)
|11.02.2023
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|2:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|45'
|04.02.2023
|1' -46'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|3:0
|Серветт (Женева)
|29.01.2023
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|2:2
|Сьон (Сьон)
|75'
|29.10.2022
|1' -70'
|Серветт (Женева)
|2:2
|Лугано (Лугано)
|23.10.2022
|1' -66'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Серветт (Женева)
|20.10.2022
|1' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|2:3
|Серветт (Женева)
|16.10.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|0:0
|Базель (Базель)
|09.10.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|02.10.2022
|67' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:0
|Серветт (Женева)
|86'
|27.08.2022
|1' -16'
|Серветт (Женева)
|3:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|14.08.2022
|1' -88'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Серветт (Женева)
|06.08.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:0
|Винтертур (Винтертур)
|17.07.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)