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Микаэл
Статистика
Микаэл - статистика
Завершил карьеру
28 мая 1999 (27)
#87 | Нападающий
184 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
1 : 1
01.10.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
0 : 1
26.09.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
3 : 1
20.08.2023
Америка Минейро
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Америка Минейро
0 : 1
13.08.2023
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
2 : 0
29.05.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Америка Минейро
0 : 4
15.05.2023
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
2 : 2
11.05.2023
Америка Минейро
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.05.2023
Куяба
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Америка Минейро
0 : 3
15.04.2023
Флуминенсе
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