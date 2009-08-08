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    Михаил Тимофеев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Андреевич
    Фамилия Тимофеев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1988 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки (мол) 22 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 1' -70' Химки (мол) (Химки) 1:6 Локомотив (мол) (Москва)
    06.11.2009 46' -90' Химки (мол) (Химки) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    29.10.2009 1' -90' Раменское (Раменское ) 7:0 Химки (мол) (Химки)
    23.10.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    44'
    02.10.2009 Был в запасе Химки (мол) (Химки) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.09.2009 76' -90' Химки (мол) (Химки) 1:3 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    88'
    29.08.2009 1' -70' Химки (мол) (Химки) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.08.2009 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Химки (мол) (Химки)
    15.08.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.08.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Химки (мол) (Химки)
    31.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    71'
    23.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.07.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Химки (мол) (Химки)
    09.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Раменское (Раменское )
    05.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    12.06.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:0 Химки (мол) (Химки)
    02.05.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 3:1 Академия Кубань (Краснодар)
    27'
    24.04.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    18.04.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.04.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    02.04.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    44'
    20.03.2009 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    82'
    13.03.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Химки (мол) (Химки)
    33'
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