Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабиу Шина - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1992 (34), Фуншал
#45 | Защитник
179 см
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
10
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
3 : 1
27.05.2023
Маритиму
1' - 71'
57'
71'
Португалия. Примейра, 33 тур
Маритиму
1 : 0
19.05.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
13.05.2023
Маритиму
90' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
3 : 2
22.04.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
1 : 0
08.04.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
2 : 0
19.03.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
0 : 3
12.03.2023
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Шавиш
2 : 1
05.02.2023
Маритиму
1' - 77'
45'
Португалия. Примейра, 18 тур
Маритиму
0 : 2
01.02.2023
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Визела
3 : 0
14.01.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Маритиму
1 : 0
08.01.2023
Спортинг
86' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
23.12.2022
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
1 : 1
09.10.2022
Маритиму
1' - 75'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
73' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 0
18.09.2022
Маритиму
46' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Маритиму
1 : 2
11.09.2022
Жил Висенте
78' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
2 : 1
04.09.2022
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
75' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
5 : 0
21.08.2022
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Маритиму
1 : 2
15.08.2022
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
5 : 1
06.08.2022
Маритиму
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+