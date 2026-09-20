Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Караман Демирташ - статистика

Амед
1 мая 1994 (32)
#47 | Защитник
184 см
Турция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Коньяспор
1 : 3
26.05.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
2 : 2
18.05.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Коньяспор
3 : 0
12.05.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
0 : 0
06.05.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 0
27.04.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
0 : 2
20.04.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
0 : 2
13.04.2024
Коньяспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
1 : 3
03.04.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
2 : 2
09.03.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
19.02.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
86' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
2 : 3
28.01.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
1 : 1
24.01.2024
Коньяспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
7 : 1
10.01.2024
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
3 : 0
07.01.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Коньяспор
2 : 0
24.12.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Самсунспор
1 : 1
21.12.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
2 : 0
25.11.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
2 : 1
10.11.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
3 : 0
28.10.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
3 : 1
08.10.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 2
01.10.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Анкарагюджю
1 : 1
24.09.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
16.09.2023
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
02.09.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
2 : 0
25.08.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
18.08.2023
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
1 : 1
12.08.2023
Истанбулспор
1' - 90'
80'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+