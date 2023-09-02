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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 02 сентября 2023
Истанбул Башакшехир
02.09.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
53'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Б. Озкан
90'
+1
Замена
Э. Барлык
️️️️
Ж. Фигейредо
90'
+1
75'
Замена
Л. Прип
️️️️
К. Михаляк
75'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Б. Пас
72'
Желтая карточка
Б. Пас
Желтая карточка
Д. Пелкас
64'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
К. Пентек
63'
Замена
Ф. Кени
️️️️
М. Абид
62'
62'
Замена
M. Moreno
️️️️
Р. Мурич
62'
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Чикелдэу
53'
ГОЛ! 0:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
Гильерме
Замена
Л. Лима
️️️️
Д. Тюрук
46'
Красная карточка
У. Ба
43'
Желтая карточка
Д. Тюрук
40'
Желтая карточка
Б. Озкан
37'
Желтая карточка
У. Ба
15'
13'
Желтая карточка
А. Огуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
85
Mohamed Fofana
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
7
Marlos Moreno
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
14
Metehan Mert
ЦФ
4-4-2
16
Зенгезер
42
Саинер
27
Ба
3
Дуарте
88
Сертел
7
Гюрлер
17
Абид
9
Тюрук
19
Озкан
9
Пентек
25
Фигейредо
4-1-2-3
13
Бернардони
2
Огуз
5
Язгили
5
Кальво
12
Гильерме
8
Пас
6
Дикмен
20
Чикелдэу
11
Мурич
17
Цикалеши
77
Михаляк
9
Тюрук
6
Лима
6
Лима
9
Тюрук
19
Озкан
6
Ильхан
6
Ильхан
19
Озкан
9
Пентек
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Пентек
17
Абид
19
Кени
19
Кени
17
Абид
25
Фигейредо
29
Барлык
29
Барлык
25
Фигейредо
11
Мурич
7
7
11
Мурич
8
Пас
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
8
Пас
20
Чикелдэу
10
Малли
10
Малли
20
Чикелдэу
77
Михаляк
18
Прип
18
Прип
77
Михаляк
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
85
Mohamed Fofana
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
34
Ясин Ягиз Дилек
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
85
Mohamed Fofana
ЦП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
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