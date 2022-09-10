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    Луан - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Луан
    Фамилия Виейра
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    05.11.2022 59' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    11.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.10.2022 1' -75' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2022 1' -66' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    28.09.2022 1' -81' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    35'
    19.09.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    10.09.2022 46' -90' Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.09.2022 39' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    22.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.08.2022 77' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
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