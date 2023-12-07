Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луан - статистика

Завершил карьеру
27 марта 1993 (33)
#7 | Полузащитник
180 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Флуминенсе
2 : 3
07.12.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
1 : 0
04.12.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
26.11.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
0 : 1
12.11.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ботафого
3 : 4
10.11.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
1 : 0
05.11.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
1 : 2
02.11.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
3 : 4
29.10.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
3 : 2
26.10.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
3 : 0
22.10.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
19.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 2
08.10.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гремио
1 : 0
22.09.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
4 : 4
19.09.2023
Гремио
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
2 : 0
15.09.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 0
03.09.2023
Куяба
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
3 : 0
28.08.2023
Крузейро
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 1
20.08.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
2 : 1
13.08.2023
Флуминенсе
87' - 90'
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
2
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
30
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
25
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+