Луан - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Луан
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|05.11.2022
|59' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.10.2022
|1' -75'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2022
|1' -66'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.09.2022
|1' -81'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|35'
|19.09.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|10.09.2022
|46' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.09.2022
|39' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.08.2022
|77' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)