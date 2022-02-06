Марко Модоло - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Модоло
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Модоло
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|10.04.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|14.03.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|12.02.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.01.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|45'
|16.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:3
|Милан (Милан)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Лацио (Рим)
|11.12.2021
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|41'
|30.11.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Венеция (Венеция)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Интер (Милан)
|21.11.2021
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|07.11.2021
|70' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:2
|Рома (Рим)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Торино (Турин)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Венеция (Венеция)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Венеция (Венеция)