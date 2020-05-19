Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Djenahro Nunumete - статистика

Завершил карьеру
#21 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 1
19.05.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
1 : 1
03.05.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
0 : 8
25.04.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 2
14.04.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
2 : 3
07.04.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 3
03.04.2024
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
30.03.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
2 : 3
17.03.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 0
10.03.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
2 : 0
03.03.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
0 : 4
25.02.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
0 : 2
17.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
3 : 2
11.02.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
2 : 2
28.01.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
16.12.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
2 : 0
07.12.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
3 : 0
01.12.2023
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
3 : 0
25.11.2023
Фортуна
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Витесс
1 : 3
11.11.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
4 : 1
05.11.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 0
28.10.2023
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
21.10.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
1 : 1
07.10.2023
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
1 : 0
30.09.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Херенвен
0 : 3
23.09.2023
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
6 : 1
16.09.2023
Херенвен
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
02.09.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
1 : 3
27.08.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
0 : 2
20.08.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
3 : 1
12.08.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Главные новости
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+