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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Волендам
Херенвен - Волендам: обзор матча 16 декабря 2023
Херенвен
16.12.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
1 : 2
Завершен
Волендам
65'
Й. Николаеску
28'
Б. Улд-Чих
51'
Л. Зеефуик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Волендам
Замена
П. Бохневич
️️️️
Л. Броуверс
87'
Замена
А. Тахири
️️️️
С. Ольссон
82'
Желтая карточка
С. Ольссон
76'
76'
Замена
А. Дуири
️️️️
Х. Мбуямба
ГОЛ! 1:2!
Й. Николаеску
Пас отдал
П. Валемарк
65'
65'
Замена
Б. Плат
️️️️
О. Буур
Замена
Й. Николаеску
️️️️
П. ван Амерсфорт
57'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Ч. Наннели
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
Л. Зеефуик
Пас отдал
Z. Booth
46'
Желтая карточка
M. de Haan
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Улд-Чих
Пас отдал
Д. Кокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
7
Че Наннели
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Хавьер Мбуямба
(К)
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
18
Luke Le Roux
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
1-1-3-3-2
44
Нопперт
6
ван Оттеле
20
Броуверс
45
Бреуде
19
Хайе
10
Ольссон
11
Сахрауи
9
ван Амерсфорт
7
Наннели
22
27
Келерт
3-2-3-2
1
Бакхаус
3
Флинт
2
Буур
4
Мирани
4
Мбуямба
27
Кокс
8
23
48
25
Зеефуик
77
Улд-Чих
20
Броуверс
4
Бохневич
4
Бохневич
20
Броуверс
10
Ольссон
8
Тахири
8
Тахири
10
Ольссон
7
Наннели
10
Валемарк
10
Валемарк
7
Наннели
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
2
Буур
4
Плат
4
Плат
2
Буур
4
Мбуямба
16
Дуири
16
Дуири
4
Мбуямба
Остались в запасе
Херенвен
Волендам
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
16
Imran Nazih
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Херенвен - Волендам
1
1
Всего ударов по воротам
12
1
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
3
3
Количество передач
367
120
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.07
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Абе Ленстра
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