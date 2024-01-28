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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 28 января 2024
Херенвен
28.01.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
24'
Й. Класи (АГ)
51'
Л. Броуверс
19'
В. Павлидис
88'
П. Бохневич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Л. Броуверс
89'
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
П. Бохневич
Желтая карточка
Л. Броуверс
80'
80'
Замена
Й. Одгор
️️️️
С. Мейнанс
80'
Замена
М. де Вит
️️️️
Р. Базур
Замена
Ч. Наннели
️️️️
П. Валемарк
75'
69'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
Замена
Т. Хайе
️️️️
С. ван Оттеле
65'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. ван Амерсфорт
65'
ГОЛ! 2:1!
Л. Броуверс
Пас отдал
О. Сахрауи
51'
46'
Замена
Э. Поку
️️️️
М. Лахдо
46'
Замена
В. Гос
️️️️
Д. де Вит
40'
Красная карточка
Д. Касиус
33'
Желтая карточка
С. Мейнанс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Класи
24'
23'
Желтая карточка
Д. де Вит
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. Касиус
Желтая карточка
П. ван Амерсфорт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Tristan Kuijsten
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
2-1-2-3-2
44
Нопперт
4
Бохневич
6
ван Оттеле
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
27
Келерт
9
ван Амерсфорт
10
Валемарк
22
11
Сахрауи
3-4-2-1
1
Овусу-Одуро
30
Касиус
5
Пенетра
3
Вольфе
21
Мейнанс
20
де Вит
8
Класи
23
Базур
15
Лахдо
9
ван Бредероде
14
Павлидис
20
Броуверс
6
Ван Э
6
Ван Э
20
Броуверс
6
ван Оттеле
19
Хайе
19
Хайе
6
ван Оттеле
10
Валемарк
7
Наннели
7
Наннели
10
Валемарк
9
ван Амерсфорт
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
ван Амерсфорт
23
Базур
34
де Вит
34
де Вит
23
Базур
20
де Вит
3
Гос
3
Гос
20
де Вит
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
21
Мейнанс
21
Одгор
21
Одгор
21
Мейнанс
15
Лахдо
17
Поку
17
Поку
15
Лахдо
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
13
Mickey van der Hart
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Анас Тахири
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
12
Tristan Kuijsten
ВР
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Анас Тахири
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
12
Tristan Kuijsten
ВР
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
419
433
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.77
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Абе Ленстра
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