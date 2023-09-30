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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 30 сентября 2023
Твенте
30.09.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 0
Завершен
Херенвен
65'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Херенвен
Замена
Y. Taha
️️️️
С. Стейн
87'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Д. Ротс
87'
83'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
S. van Beek
83'
Замена
А. Тахири
️️️️
Л. Броуверс
82'
Желтая карточка
Т. Хайе
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
82'
82'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
П. Бохневич
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
Пас отдал
Д. Ротс
65'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Ю. Регер
64'
59'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
П. Валемарк
Желтая карточка
Д. Ротс
57'
52'
Замена
Д. Халл
️️️️
Х. Али
Желтая карточка
Ю. Регер
49'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Киоло
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Том Хайе
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
3
Преппер
2
Хилгерс
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
14
Стейн
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
2-1-3-3-1
44
Нопперт
15
Али
4
Бохневич
20
Броуверс
19
Хайе
9
ван Амерсфорт
10
Ольссон
10
Валемарк
27
Келерт
11
Сахрауи
22
6
Киоло
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Стейн
10
10
14
Стейн
11
Ротс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
11
Ротс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
44
Регер
7
ван Берген
7
ван Берген
44
Регер
4
Бохневич
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
4
Бохневич
15
Али
12
Халл
12
Халл
15
Али
20
Броуверс
8
Тахири
8
Тахири
20
Броуверс
10
Валемарк
7
Наннели
7
Наннели
10
Валемарк
22
98
Николаеску
98
Николаеску
22
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
13
Mickey van der Hart
ВР
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Твенте - Херенвен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
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4 : 0
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