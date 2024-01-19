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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Херенвен
Экселсиор - Херенвен: обзор матча 19 января 2024
Экселсиор
19.01.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
18'
К. Дриух
24'
Т. Пэррот
63'
Л. Лабру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Херенвен
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Н. Науйокс
85'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
К. Дриух
85'
83'
Замена
D. Nunumete
️️️️
Д. Халл
76'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Т. Хайе
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
Л. Лабру
76'
75'
Замена
Ч. Уэбстер
️️️️
С. Ольссон
ГОЛ! 3:0!
Л. Лабру
Пас отдал
Н. Науйокс
63'
Замена
К. Пири
️️️️
C. Widell
60'
Желтая карточка
К. Дриух
57'
40'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
А. Тахири
40'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
П. Валемарк
Желтая карточка
Л. Лабру
34'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пэррот
24'
22'
Желтая карточка
Т. Хайе
ГОЛ! 1:0!
К. Дриух
Пас отдал
Т. Пэррот
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
10
Симон Ольссон
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
29
Mike van Duinen
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4-1-3-2
1
ван Гассел
92
Загре
4
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
24
Гаудмейн
6
Бас
10
Науйокс
24
Дриух
7
Лабру
19
Пэррот
2-1-4-2-1
44
Нопперт
12
Халл
4
Бохневич
20
Броуверс
45
Бреуде
19
Хайе
8
Тахири
10
Ольссон
10
Валемарк
11
Сахрауи
22
4
3
Пири
3
Пири
4
7
Лабру
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
10
Науйокс
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
10
Науйокс
24
Дриух
10
10
24
Дриух
10
Ольссон
8
Уэбстер
8
Уэбстер
10
Ольссон
12
Халл
21
21
12
Халл
19
Хайе
6
Ван Э
6
Ван Э
19
Хайе
8
Тахири
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
10
Валемарк
7
Наннели
7
Наннели
10
Валемарк
Остались в запасе
Экселсиор
Херенвен
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Экселсиор - Херенвен
2
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
389
557
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.43
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Ваудестейн
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