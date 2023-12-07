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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Херенвен
ПСВ - Херенвен: обзор матча 07 декабря 2023
ПСВ
07.12.2023, четверг, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
2 : 0
Завершен
Херенвен
33'
Г. Тил
78'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Херенвен
Замена
М. Жуниор
️️️️
Д. Верман
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Валемарк
87'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Л. Броуверс
Желтая карточка
Р. Пепи
82'
ГОЛ! 2:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Д. Верман
78'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Г. Тил
77'
77'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
П. ван Амерсфорт
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
76'
62'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Ч. Наннели
Желтая карточка
А. Рамальо
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
7
Че Наннели
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
25
Верман
34
Сайбари
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
1-1-3-3-2
44
Нопперт
6
ван Оттеле
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
19
Хайе
7
Наннели
9
ван Амерсфорт
11
Сахрауи
22
27
Келерт
25
Верман
17
Жуниор
17
Жуниор
25
Верман
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
20
Тил
11
Вертессен
11
Вертессен
20
Тил
7
Наннели
10
Валемарк
10
Валемарк
7
Наннели
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
20
Броуверс
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
20
Броуверс
Остались в запасе
ПСВ
Херенвен
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча ПСВ - Херенвен
2
1
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
2
4
Офсайды
0
1
Количество передач
334
159
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.34
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Филипс
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