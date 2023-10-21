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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 21 октября 2023
АЗ Алкмаар
21.10.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
11'
В. Павлидис
59'
В. Павлидис
76'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
82'
Замена
А. Тахири
️️️️
С. Ольссон
82'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
П. Бохневич
Замена
Д. Касиус
️️️️
Ю. Сугавара
80'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
80'
ГОЛ! 3:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
76'
71'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
П. Валемарк
71'
Замена
О. Бреуде
️️️️
Х. Али
71'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. ван Амерсфорт
Замена
Т. Дантас
️️️️
Й. Класи
65'
Замена
Э. Поку
️️️️
М. ван Бредероде
65'
Замена
И. Садик
️️️️
М. Лахдо
65'
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
59'
Желтая карточка
Р. Базур
24'
12'
Желтая карточка
П. Валемарк
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
14
Павлидис
3
Вольфе
2-1-3-3-1
44
Нопперт
4
Бохневич
15
Али
20
Броуверс
19
Хайе
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
10
Валемарк
27
Келерт
11
Сахрауи
22
28
Сугавара
30
Касиус
30
Касиус
28
Сугавара
8
Класи
26
Дантас
26
Дантас
8
Класи
15
Лахдо
11
Садик
11
Садик
15
Лахдо
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
9
ван Бредероде
17
Поку
17
Поку
9
ван Бредероде
4
Бохневич
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
4
Бохневич
15
Али
45
Бреуде
45
Бреуде
15
Али
10
Ольссон
8
Тахири
8
Тахири
10
Ольссон
10
Валемарк
7
Наннели
7
Наннели
10
Валемарк
9
ван Амерсфорт
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
ван Амерсфорт
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
13
Mickey van der Hart
ВР
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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