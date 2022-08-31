Бени Макуана - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Бени
|Фамилия
|Макуана
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Браззавиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|177
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€ 800
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|Имя
|Бени
|Фамилия
|Макуана
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Браззавиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:3
|Нант (Нант)
|11.01.2023
|1' -46'
|Ницца (Ницца)
|6:1
|Монпелье (Монпелье)
|02.01.2023
|63' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|29.12.2022
|72' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:2
|Монпелье (Монпелье)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.09.2022
|74' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|04.09.2022
|83' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:7
|Монпелье (Монпелье)
|21.08.2022
|83' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|13.08.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:2
|Монпелье (Монпелье)
|07.08.2022
|30' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Труа (Труа)
|52'