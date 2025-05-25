Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бени Макуана - статистика

Завершил карьеру
28 сентября 2002 (24), Браззавиль
#2 | Нападающий
177 см
Конго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Полесье
3
0
0
2
0
ЛНЗ
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
46' - 90'
73'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Оболонь
0 : 0
10.05.2025
ЛНЗ
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.05.2025
Заря
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 0
26.04.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 4
11.04.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
2 : 0
16.03.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полесье
0 : 1
09.12.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Рух
1 : 1
04.12.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
3 : 1
30.11.2024
Полесье
46' - 90'
49'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
1 : 1
25.11.2024
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 1
15.09.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 4
31.08.2024
Полесье
Был в запасе
81'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Полесье
4 : 0
25.08.2024
Оболонь
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 1
17.08.2024
Ингулец
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Шахтер
0 : 1
11.08.2024
Полесье
Был в запасе
Главные новости
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
1
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
5
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
4
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+