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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Рух
Полесье - Рух: обзор матча 09 декабря 2024
Полесье
09.12.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Рух
31'
И. Краснопир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Рух
90'
+6
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
Б. Кушниренко
90'
+6
88'
Замена
K. Kvas
️️️️
Ю. Климчук
88'
Замена
Р. Лях
️️️️
В. Роман
Замена
О. Кудрик
️️️️
М. Матич
85'
Красная карточка
Е. Волынец
82'
79'
Желтая карточка
Ю. Климчук
Замена
Б. Леднев
️️️️
Б. Михайличенко
77'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
А. Назаренко
77'
Желтая карточка
А. Назаренко
69'
68'
Замена
К. Криспим
️️️️
Я. Карабин
Желтая карточка
Е. Волынец
64'
63'
Желтая карточка
В. Холод
56'
Замена
И. Квасница
️️️️
И. Краснопир
46'
Замена
О. Федор
️️️️
Д. Пидгурский
33'
Желтая карточка
И. Краснопир
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Краснопир
Красная карточка
В. Кравейро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
27
Олег Федор
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Волынец
15
Михайличенко
77
Кушниренко
4
Матич
29
Смоляков
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Эрнандес
10
Кравейро
4-2-2-1-1
1
Ледвий
93
Роман
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
95
Краснопир
4
Матич
1
Кудрик
1
Кудрик
4
Матич
7
Назаренко
3
Тэйлор
3
Тэйлор
7
Назаренко
15
Михайличенко
30
Леднев
30
Леднев
15
Михайличенко
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
27
Федор
27
Федор
6
Пидгурский
95
Краснопир
11
Квасница
11
Квасница
95
Краснопир
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
70
Климчук
47
47
70
Климчук
Остались в запасе
Полесье
Рух
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Полесье - Рух
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
Центральный
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