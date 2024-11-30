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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Полесье
Кривбасс - Полесье: обзор матча 30 ноября 2024
Кривбасс
30.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Полесье
11'
Е. Твердохлеб
72'
Е. Твердохлеб
86'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Полесье
Желтая карточка
А. Драмбаев
90'
+1
Замена
О. Кожушко
️️️️
Д. Соса
89'
Замена
М. Задерака
️️️️
Бандейра
89'
ГОЛ! 3:0!
Е. Твердохлеб
86'
84'
Желтая карточка
А. Смоляков
Желтая карточка
Бандейра
84'
ГОЛ! 2:0!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
А. Микитишин
72'
71'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Л. Тэйлор
71'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Б. Леднев
51'
Желтая карточка
М. Матич
49'
Желтая карточка
Б. Макуана
ГОЛ! 1:0!
Е. Твердохлеб
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Полесье
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-2-3-1
30
Маханьков
25
Дибанго
17
Кузик
14
Драмбаев
25
Бандейра
8
Шевченко
23
Илич
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
4-2-1-3
23
Волынец
3
Тэйлор
4
Матич
55
Крушинский
29
Смоляков
5
Сарапий
60
Мельниченко
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
25
Бандейра
20
Задерака
20
Задерака
25
Бандейра
7
Соса
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Соса
3
Тэйлор
15
Михайличенко
15
Михайличенко
3
Тэйлор
30
Леднев
95
Мустафаев
95
Мустафаев
30
Леднев
Кравейро
2
Макуана
2
Макуана
Кравейро
Остались в запасе
Кривбасс
Полесье
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Кривбасс - Полесье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Александр Афанасьев
(Харьков)
Стадион:
Металлург
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