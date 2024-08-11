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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Полесье
Шахтер - Полесье: обзор матча 11 августа 2024
Шахтер
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
35'
С. Чоботенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Полесье
90'
+12
Желтая карточка
Е. Волынец
Желтая карточка
Кевин
90'
+12
72'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
65'
Замена
Д. Шастал
️️️️
Т. Коста
Замена
Эгиналдо
️️️️
П. Энрике
62'
Замена
М. Швед
️️️️
Педриньо
46'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Чоботенко
Пас отдал
А. Назаренко
Замена
Т. Степаненко
️️️️
М. Гомес
23'
18'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
Б. Кушниренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
77
Кушниренко
34
15
Михайличенко
29
Смоляков
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
90
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
13
Энрике
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
13
Энрике
10
Педриньо
9
Швед
9
Швед
10
Педриньо
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
77
Кушниренко
55
Крушинский
55
Крушинский
77
Кушниренко
6
Коста
7
Шастал
7
Шастал
6
Коста
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Шахтер - Полесье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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