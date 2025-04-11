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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Шахтер
ЛНЗ - Шахтер: обзор матча 11 апреля 2025
ЛНЗ
11.04.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
86'
Х. Салиху
11'
A. Dajko (АГ)
90+1'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Шахтер
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Бондаренко
ГОЛ! 1:1!
Х. Салиху
Пас отдал
М. Яшари
86'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
A. Dajko
85'
81'
Замена
А. Глущенко
️️️️
Г. Судаков
75'
Замена
Алиссон
️️️️
Педриньо
69'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Эгиналдо
Замена
О. Тилль
️️️️
Б. Кушниренко
46'
Замена
Х. Салиху
️️️️
Н. Муравский
46'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
A. Dajko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Марино Пушич
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
3-2-3-3
34
Муравский
4
77
Кушниренко
14
Драмбаев
22
Путря
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
22
Момо
22
99
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
34
Муравский
55
Салиху
55
Салиху
34
Муравский
77
Кушниренко
18
Тилль
18
Тилль
77
Кушниренко
4
19
Беннетт
19
Беннетт
4
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
29
Назарина
29
Назарина
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
Остались в запасе
ЛНЗ
Шахтер
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча ЛНЗ - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Panchishin Dmitry, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
Новости команд
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