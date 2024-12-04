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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Полесье
Рух - Полесье: обзор матча 04 декабря 2024
Рух
04.12.2024, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Полесье
49'
Я. Карабин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Полесье
86'
Желтая карточка
М. Матич
85'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Б. Крушинский
Замена
И. Квасница
️️️️
Я. Карабин
85'
76'
Желтая карточка
Р. Бабенко
72'
Желтая карточка
Б. Крушинский
70'
Замена
Б. Леднев
️️️️
J. Vialle
Замена
В. Рунич
️️️️
К. Криспим
68'
58'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Э. Мустафаев
Замена
И. Краснопир
️️️️
О. Федор
56'
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
Ю. Климчук
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карабин
Пас отдал
Ю. Климчук
49'
46'
Замена
А. Смоляков
️️️️
Л. Тэйлор
Желтая карточка
Ю. Климчук
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ледвий
73
Лях
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
27
Федор
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
7
Криспим
3-3-1-2-1
23
Волынец
34
55
Крушинский
4
Матич
3
Тэйлор
5
Сарапий
15
Михайличенко
8
Бабенко
11
Гуцуляк
95
Мустафаев
90
70
Климчук
6
Пидгурский
6
Пидгурский
70
Климчук
7
Криспим
11
Рунич
11
Рунич
7
Криспим
19
Карабин
11
Квасница
11
Квасница
19
Карабин
27
Федор
95
Краснопир
95
Краснопир
27
Федор
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
34
30
Леднев
30
Леднев
34
95
Мустафаев
7
Назаренко
7
Назаренко
95
Мустафаев
55
Крушинский
9
Эрнандес
9
Эрнандес
55
Крушинский
Остались в запасе
Рух
Полесье
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Рух - Полесье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Скиф
Новости команд
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