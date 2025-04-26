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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Кривбасс
ЛНЗ - Кривбасс: обзор матча 26 апреля 2025
ЛНЗ
26.04.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Кривбасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Кривбасс
86'
Замена
М. Лунев
️️️️
Е. Твердохлеб
Желтая карточка
О. Тилль
84'
Замена
Ш. Ноникашвили
️️️️
В. Танковский
80'
Замена
Х. Салиху
️️️️
Н. Муравский
75'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Каплиенко
75'
73'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
А. Микитишин
71'
Желтая карточка
А. Микитишин
Желтая карточка
М. Яшари
69'
Желтая карточка
В. Танковский
55'
9'
Желтая карточка
А. Понедельник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
24
Владимир Мулик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-5-2
18
Каплиенко
4
34
Муравский
22
Путря
11
Пасич
22
Яшари
18
Тилль
7
6
Танковский
22
Момо
99
3-1-3-3
30
Клищук
25
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
77
Понедельник
9
Твердохлеб
7
Микитишин
7
Соса
27
Юрчек
23
Илич
18
Каплиенко
14
Драмбаев
14
Драмбаев
18
Каплиенко
34
Муравский
55
Салиху
55
Салиху
34
Муравский
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
Остались в запасе
ЛНЗ
Кривбасс
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
18
Виталий Бойко
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
24
Владимир Мулик
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
18
Виталий Бойко
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
24
Владимир Мулик
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча ЛНЗ - Кривбасс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
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