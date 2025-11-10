Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Садд
Клаудиньо
Новости
€ 12 млн
Клаудиньо - новости
Аль-Садд
28 января 1997 (29)
#33 | Полузащитник
170 см
Бразилия | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
16 апреля
6
Видео
Клаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
13 апреля
2
Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара
12 марта
8
Экс-зенитовец Клаудиньо сбежал из атакуемого Катара
12 марта
2
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности
16 февраля
7
Видео
Клаудиньо тепло обратился к болельщикам «Зенита»
17 января
4
Видео
Клаудиньо навестил «Зенит» в Катаре
17 января
1
Экс-тренер «Зенита» возглавит команду Клаудиньо из Катара
2025.11.10 21:47
1
Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо
2025.10.24 21:58
24
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
2025.10.24 17:31
13
Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»
2025.10.09 23:11
9
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю»
2025.09.09 20:51
1
Видео
Клаудиньо вручил подарок Круговому после матча Катар – Россия
2025.09.09 17:42
1
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»
2025.09.08 22:10
4
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
2025.09.08 10:58
2
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
2025.09.07 23:35
8
Клаудиньо готов приехать на матч «Зенита»
2025.09.07 20:10
1
Фото
Клаудиньо посетил матч сборной России в Катаре
2025.09.07 19:31
Медведев высказался о желании Клаудиньо посетить матч «Зенита»
2025.09.06 16:42
2
Клаудиньо опубликовал письмо-оправдание после негативных слов о России
2025.09.06 09:10
5
Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию
2025.09.05 19:07
50
Медведев составил тройку своих лучших трансферов для «Зенита»
2025.09.02 23:11
1
В «Зените» встали на защиту Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное»
2025.09.02 15:56
36
Пономарев недоволен словами Клаудиньо про Россию: «Пошли такие иностранцы в жопу»
2025.08.28 13:46
13
Жоаозиньо осудил Клаудиньо за слова о России
2025.08.27 11:33
13
Губерниев – о бывшем легионере «Зенита»: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова»
2025.08.25 22:41
14
Клаудиньо назвал причину ухода из «Зенита»: «Это стало меня тяготить»
2025.08.22 14:28
19
Бывшая звезда «Ливерпуля» перейдет в клуб Клаудиньо
2025.07.13 16:30
Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо
2025.05.26 13:20
2
Семак назвал главную потерю «Зенита»
2025.05.21 16:59
5
1
2
3
4
5
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
2
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Видео
Речь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+