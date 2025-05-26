Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо

Катарский «Аль-Садд» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Вендела. Руководство клуба из Дохи намерено в ближайшее время сделать конкретное предложение по трансферу бразильца.

В «Аль-Садде» выступает экс-футболист «Зенита» Клаудиньо, покинувший петербуржцев в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что Венделом также интересуются другие бразильские клубы и команды из Ближнего Востока. Сам футболист по-прежнему хочет уйти из «Зенита» и попробовать силы в новом для себя чемпионате.