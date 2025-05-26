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Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо

Сегодня, 13:20
3

Катарский «Аль-Садд» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Вендела. Руководство клуба из Дохи намерено в ближайшее время сделать конкретное предложение по трансферу бразильца.

В «Аль-Садде» выступает экс-футболист «Зенита» Клаудиньо, покинувший петербуржцев в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что Венделом также интересуются другие бразильские клубы и команды из Ближнего Востока. Сам футболист по-прежнему хочет уйти из «Зенита» и попробовать силы в новом для себя чемпионате.

  • Ранее сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» за 20 миллионов евро.
  • 27-летний бразилец провел в этом сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Зенит Аль-Садд Вендел Клаудиньо
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Комментарии (3)
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рылы
1748255397
ахах, ещё позавчера об этом писал)) https://bombardir.ru/news/773000
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Cleaner
1748255601
И ЭТА новость в ГЛАВНЫХ? Да наплевать всем на будущее Вендела...
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