Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо

Катарский «Аль-Садд» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Вендела. Руководство клуба из Дохи намерено в ближайшее время сделать конкретное предложение по трансферу бразильца.
В «Аль-Садде» выступает экс-футболист «Зенита» Клаудиньо, покинувший петербуржцев в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что Венделом также интересуются другие бразильские клубы и команды из Ближнего Востока. Сам футболист по-прежнему хочет уйти из «Зенита» и попробовать силы в новом для себя чемпионате.
- Ранее сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» за 20 миллионов евро.
- 27-летний бразилец провел в этом сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»