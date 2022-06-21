Клаудиньо - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1997 (26 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1997 (26 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|1' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|1' -74'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|1' -61'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|1' -46'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)