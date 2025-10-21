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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Аль-Хиляль - Аль-Садд: обзор матча 21 октября 2025
Аль-Хиляль
21.10.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Садд
25'
Ю. Акчичек
40'
К. Кулибали
81'
С. Милинкович-Савич
63'
Р. Фирмино
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Садд
Завершен
Замена
Абдулкарим Дариси
️️️️➡️️
Тео Эрнандес
90'
+6
Пенальти не реализован
Кайо Сезар
90'
+4
Пенальти не реализован
Кайо Сезар
90'
+4
Пенальти не реализован
Кайо Сезар
90'
+4
Пенальти не реализован
Кайо Сезар
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Абдулла Бадр Аль-Язиди
Желтая карточка
Дарвин Нуньес
87'
87'
Замена
Абдулла Бадр Аль-Язиди
️️️️➡️️
Педро Мигель
87'
Замена
️️️️➡️️
Акрам Афиф
Замена
Абдулелла Аль-Малки
️️️️➡️️
Сергей Милинкович-Савич
87'
ГОЛ! 3:1!
Сергей Милинкович-Савич
81'
Замена
Али Ладжами
️️️️➡️️
Абдулла Аль-Хамдан
78'
Замена
Дарвин Нуньес
️️️️➡️️
Маркос Леонардо
78'
Замена
Нассер Аль-Давсари
️️️️➡️️
Мохамед Канно
78'
74'
Замена
Хасан Аль-Хайдос
️️️️➡️️
Giovani
74'
Замена
Agustin Soria
️️️️➡️️
Мохамед Камара
63'
ГОЛ! 2:1!
Роберто Фирмино
Пас отдал
Педро Мигель
61'
Желтая карточка
Пауло Отавио
49'
Желтая карточка
Мохамед Камара
45'
+3
Желтая карточка
Тарек Салман
ГОЛ! 2:0!
Калиду Кулибали
Пас отдал
Рубен Невеш
40'
ГОЛ! 1:0!
Юсуф Акчичек
Пас отдал
Калиду Кулибали
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
23
Мохамед Канно
(К)
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
18
Гильерме
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
89
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
15
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
26
Пау Прим
ОП
11
Мохаммед Ваад
ОП
80
Agustin Soria
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буну
19
Эрнандес
3
Кулибали
4
Акчичек
24
Аль-Харби
8
Невеш
23
Канно
22
Милинкович-Савич
37
Сезар
9
Леонардо
9
Аль-Хамдан
3-1-2-1-3
22
Баршам
37
Сухаиль
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
5
Салман
18
Гильерме
33
Клаудиньо
21
11
Афиф
9
Фирмино
23
Канно
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
23
Канно
9
Аль-Хамдан
78
Ладжами
78
Ладжами
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
89
Аль-Малки
89
Аль-Малки
22
Милинкович-Савич
19
Эрнандес
14
Дариси
14
Дариси
19
Эрнандес
9
Леонардо
9
Нуньес
9
Нуньес
9
Леонардо
2
Мигель
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
2
Мигель
4
Камара
80
80
4
Камара
21
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
21
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Садд
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
10
Малком
ПВ
15
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
26
Пау Прим
ОП
11
Мохаммед Ваад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
10
Малком
ПВ
15
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
26
Пау Прим
ОП
11
Мохаммед Ваад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Садд
2
4
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
10
Офсайды
2
2
Количество передач
384
429
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Киндом Арена
Посещаемость:
25083
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