Семак назвал главную потерю «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицает, что его команда стала играть хуже.
– Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном?
– Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперед, очков набираем больше, но и «Краснодар» не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно.
Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже?
Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы, касаемо того, кто будет играть в центральной зоне.
Естественно, чем ниже качество игроков, которые играют в центре, тогда и уровень игры немножко меняется. Результаты остаются на обычном уровне.
Мы почти каждый год – за исключением прошлого, когда набрали меньше, – набираем примерно одинаковое количество очков.
- «Зенит» рискует не стать чемпионом России впервые с 2018 года.
- Из Кубка петербуржцы вылетели от ЦСКА.
- Клаудиньо зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.