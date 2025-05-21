Семак назвал главную потерю «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицает, что его команда стала играть хуже.

– Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном?

– Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперед, очков набираем больше, но и «Краснодар» не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно.

Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже?

Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы, касаемо того, кто будет играть в центральной зоне.

Естественно, чем ниже качество игроков, которые играют в центре, тогда и уровень игры немножко меняется. Результаты остаются на обычном уровне.

Мы почти каждый год – за исключением прошлого, когда набрали меньше, – набираем примерно одинаковое количество очков.