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Семак назвал главную потерю «Зенита»

Сегодня, 16:59
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отрицает, что его команда стала играть хуже.

– Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном?

– Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперед, очков набираем больше, но и «Краснодар» не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно.

Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже?

Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы, касаемо того, кто будет играть в центральной зоне.

Естественно, чем ниже качество игроков, которые играют в центре, тогда и уровень игры немножко меняется. Результаты остаются на обычном уровне.

Мы почти каждый год – за исключением прошлого, когда набрали меньше, – набираем примерно одинаковое количество очков.

  • «Зенит» рискует не стать чемпионом России впервые с 2018 года.
  • Из Кубка петербуржцы вылетели от ЦСКА.
  • Клаудиньо зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аль-Садд Зенит Клаудиньо Семак Сергей
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Комментарии (2)
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fakeid
1747836833
клаудиньо осуществил свой трансфер пешком в прямом смысле. зимой зенит поехал на сборы в Доху, а там местные шейхи подсуетились, все его хотелки мигом закрыли. попросил квартиру с видом на море - вот тебе квартира с видом на море! зарплату попросил - пожалуйста, вот тебе самая большая зарплата в лиге катара! зенит двадцатку за тебя запросил? да не вопрос! и как бы да, всё хорошо для всех, всё равно он в последнем сезоне бросил играть, но, тем не менее, потеря ощутимая оказалась, на замену зимой так никого и не привезли. а гол тарасятнику помните, когда 7:1? свинохвостые визжали от ужаса!
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Lenin26
1747839126
На самом деле,как бы это не звучало парадоксально,но он действительно прав и даже играя так отвратительно команда под его руководством выполняет своего рода норматив: сезон 2018/2019 64 очка сезон 2019/2020 72 очка сезон 2020/2021 65 очков сезон 2021/2022 65 очков сезон 2022/2023 70 очков сезон 2023/2024 57 очков!!! В пред последнем туре этого сезона 63 очка,в идеале сезон закончит с 66 очками,вот вам и физрук,по мнению некоторых людей и не надо рассказывать про дорогие покупки,первые 3 сезона были выиграны с минимальными тратами,а первый сезон,там вообще с Заболотным в роли нападающего взяли чемпионство!Не какие деньги не помогут выиграть,без хорошего тренера,тому куча доказательств,Боаш,Луческу,Манчини тот же Спаллетти,не кто из этих профессионалов своего дела,признанных во всём мире не смог показать да же близкий к этому результат!
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