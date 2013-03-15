Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жозуэ - статистика

Завершил карьеру
19 июля 1979 (47)
#7 | Полузащитник
169 см | 65 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
16
0
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 1
15.03.2013
Фортуна
15' - 90'
17'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
2 : 5
09.03.2013
Вольфсбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 4
02.03.2013
Шальке-04
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
23.02.2013
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0 : 2
15.02.2013
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
09.02.2013
Вольфсбург
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
0 : 2
15.12.2012
Айнтрахт
1' - 16'
16'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 3
08.12.2012
Вольфсбург
1' - 72'
63'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 1
24.11.2012
Вердер
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 3
18.11.2012
Вольфсбург
1' - 82'
24'
63'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
3 : 1
11.11.2012
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Нюрнберг
1 : 0
03.11.2012
Вольфсбург
1' - 84'
49'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 4
27.10.2012
Вольфсбург
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
20.10.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
3 : 0
06.10.2012
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
0 : 2
30.09.2012
Майнц
1' - 90'
42'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
3 : 0
25.09.2012
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.09.2012
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 0
14.09.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0 : 4
02.09.2012
Ганновер-96
1' - 46'
Главные новости
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
9
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+