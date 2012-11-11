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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 11 ноября 2012
Вольфсбург
11.11.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Байер
4'
Диего
16'
Диего
33'
Б. Дост
90'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Диего
90'
90'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Ж. Фернандес
Замена
Т. Каленберг
️️️️
М. Хасебе
89'
87'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
Р. Юнссон
️️️️
Б. Дост
86'
75'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Г. Кастро
68'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
48'
Желтая карточка
С. Бениш
46'
Замена
С. Бениш
️️️️
Й. Хегелер
46'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Х. Хосогаи
ГОЛ! 3:0!
Б. Дост
Пас отдал
М. Шефер
33'
ГОЛ! 2:0!
Диего
Пас отдал
Б. Дост
16'
Желтая карточка
Налдо
8'
ГОЛ! 1:0!
Диего
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Томас Каленберг
ЦП
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
24
Кьер
27
Налдо
23
Фагнер
4
Шефер
7
Жозуэ
20
Хасебе
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
3-2-3-1
1
Ренсинг
2
Фридрих
2
Вольшайд
7
Райнарц
8
Бендер
21
Хосогаи
20
Шюррле
8
Кастро
13
Хегелер
11
Кисслинг
10
Диего
39
Мадлунг
39
Мадлунг
10
Диего
12
Дост
10
Юнссон
10
Юнссон
12
Дост
20
Хасебе
7
Каленберг
7
Каленберг
20
Хасебе
13
Хегелер
17
Бениш
17
Бениш
13
Хегелер
21
Хосогаи
7
Аугусто
7
Аугусто
21
Хосогаи
8
Кастро
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Кастро
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
9
Окан Айдын
ЦФ
11
Карлиньос
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
Остались в запасе
9
Окан Айдын
ЦФ
11
Карлиньос
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Вольфсбург - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фольксваген
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