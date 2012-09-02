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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 02 сентября 2012
Вольфсбург
02.09.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Ганновер-96
10'
К. Хагги
26'
А. Собич
52'
Л. Андреасен
56'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
77'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Андреасен
74'
Замена
А. Никчи
️️️️
Л. Штиндль
67'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Собич
Вторая желтая
Р. Кнохе
65'
63'
Желтая карточка
Л. Штиндль
56'
ГОЛ! 0:4!
А. Собич
Пас отдал
С. Хусти
Замена
Р. Юнссон
️️️️
И. Олич
55'
Замена
Й. Ороско
️️️️
Виейринья
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
Л. Андреасен
Пас отдал
С. Хусти
Желтая карточка
Р. Кнохе
51'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Жозуэ
46'
Желтая карточка
Э. Погатец
28'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Собич
Пас отдал
С. Хусти
Желтая карточка
Налдо
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Хагги
Пас отдал
С. Хусти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
3-3-1-2
16
Бенальо
23
Фагнер
27
Налдо
20
Виейринья
13
Родригес
7
Жозуэ
4
Шефер
10
Диего
12
Дост
40
Олич
3-4-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
5
Хагги
2
Андреасен
9
Хусти
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
9
Собич
13
Шлаудрафф
7
Жозуэ
31
Кнохе
31
Кнохе
7
Жозуэ
40
Олич
10
Юнссон
10
Юнссон
40
Олич
20
Виейринья
30
Ороско
30
Ороско
20
Виейринья
2
Андреасен
24
Шмидебах
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Штиндль
30
Никчи
30
Никчи
13
Штиндль
9
Собич
11
Конан
11
Конан
9
Собич
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
1
Марвин Хитц
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
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