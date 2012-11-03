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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Вольфсбург
Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча 03 ноября 2012
Нюрнберг
03.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
76'
Т. Гебхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вольфсбург
90'
+1
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
Т. Чендлер
90'
Замена
Н. Корчовски
️️️️
Т. Гебхарт
87'
86'
Желтая карточка
Фагнер
Желтая карточка
Х. Кийотаке
85'
84'
Замена
С. Лакич
️️️️
Жозуэ
84'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
М. Хасебе
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Х. Балич
82'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гебхарт
Пас отдал
Т. Чендлер
76'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
71'
62'
Замена
Р. Родригес
️️️️
И. Олич
49'
Желтая карточка
Жозуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
29
Россел Нганкам
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-4-1-1
33
Раковски
21
Платтенхардт
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
5
Балич
3
Симонс
35
Эссвайн
10
Гебхарт
10
Кийотаке
17
Пекхарт
3-3-1-1-2
16
Бенальо
24
Кьер
23
Фагнер
27
Налдо
20
Хасебе
7
Жозуэ
4
Шефер
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
10
Гебхарт
4
Корчовски
4
Корчовски
10
Гебхарт
5
Балич
8
Фойлнер
8
Фойлнер
5
Балич
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
40
Олич
13
Родригес
13
Родригес
40
Олич
20
Хасебе
39
Мадлунг
39
Мадлунг
20
Хасебе
7
Жозуэ
29
Лакич
29
Лакич
7
Жозуэ
Остались в запасе
Нюрнберг
Вольфсбург
10
Филипп Клемент
АП
29
Россел Нганкам
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Марвин Хитц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
10
Филипп Клемент
АП
29
Россел Нганкам
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Нюрнберг - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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