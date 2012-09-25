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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 25 сентября 2012
Бавария
25.09.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
24'
Б. Швайнштайгер
57'
М. Манджукич
65'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
82'
81'
Замена
Р. Юнссон
️️️️
Б. Дост
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
79'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Мартинес
72'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Рибери
68'
67'
Замена
Виейринья
️️️️
Т. Каленберг
67'
Замена
К. Треш
️️️️
Налдо
ГОЛ! 3:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Лам
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Шакири
57'
35'
Желтая карточка
Т. Каленберг
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Рибери
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
24
Ферхан Хасани
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Нойер
28
Бадштубер
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
10
Шакири
9
Манджукич
3-3-1-1-2
16
Бенальо
31
Кнохе
23
Фагнер
2
Погатец
27
Налдо
7
Жозуэ
13
Родригес
7
Каленберг
10
Диего
40
Олич
12
Дост
88
Мартинес
44
Тимощук
44
Тимощук
88
Мартинес
7
Рибери
8
Кроос
8
Кроос
7
Рибери
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
7
Каленберг
20
Виейринья
20
Виейринья
7
Каленберг
12
Дост
10
Юнссон
10
Юнссон
12
Дост
27
Налдо
28
Треш
28
Треш
27
Налдо
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Альянц Арена
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