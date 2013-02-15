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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 15 февраля 2013
Вольфсбург
15.02.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
36'
М. Манджукич
90+2'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
83'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
Налдо
80'
78'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Ф. Рибери
78'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Кроос
76'
Желтая карточка
Данте
Замена
П. Хельмес
️️️️
Виейринья
75'
Замена
Фагнер
️️️️
К. Треш
75'
Желтая карточка
М. Хасебе
73'
Замена
И. Перишич
️️️️
И. Олич
65'
58'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Б. Дост
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Виейринья
35'
Желтая карточка
А. Мадлунг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Жозуэ
ОП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
39
Мадлунг
20
Виейринья
4
Шефер
20
Хасебе
8
Полак
28
Треш
10
Диего
12
Дост
40
Олич
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
4
Данте
5
ван Бюйтен
14
Густаво
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
40
Олич
14
Перишич
14
Перишич
40
Олич
28
Треш
23
Фагнер
23
Фагнер
28
Треш
20
Виейринья
10
Хельмес
10
Хельмес
20
Виейринья
7
Рибери
44
Тимощук
44
Тимощук
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
10
Роббен
8
Кроос
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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