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    Jhohan Romaña - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Jhohan Romaña
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    16.10.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 90' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    02.10.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Остин (Остин)
    18'
    18.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    15.09.2022 67' -90' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    11.09.2022 73' -90' Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    04.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:2 Портленд (Портленд)
    27.08.2022 88' -90' Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Остин (Остин)
    14.08.2022 85' -90' Остин (Остин) 4:3 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    07.08.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    31.07.2022 46' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Остин (Остин)
    13.07.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 80' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 0:3 Остин (Остин)
    01.07.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:1 Остин (Остин)
    26.06.2022 Был в запасе Остин (Остин) 2:2 Даллас (Даллас)
    19.06.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
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