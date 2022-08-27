|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:2
(3:1)п
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.10.2022
|90' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:0
|Остин (Остин)
|18'
|18.09.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|15.09.2022
|67' -90'
|Остин (Остин)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|11.09.2022
|73' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Остин (Остин)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:2
|Портленд (Портленд)
|27.08.2022
|88' -90'
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Остин (Остин)
|14.08.2022
|85' -90'
|Остин (Остин)
|4:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|31.07.2022
|46' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Остин (Остин)
|13.07.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|10.07.2022
|80' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:3
|Остин (Остин)
|01.07.2022
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Остин (Остин)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|2:2
|Даллас (Даллас)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)