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Леон
#14 | Нападающий
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Кубок Либертадорес 2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/2 финала
Лос-Анджелес
3 : 0
30.10.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Остин
3 : 2
16.10.2022
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Остин
1 : 1
10.10.2022
Колорадо
90' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
02.10.2022
Остин
1' - 90'
18'
США. МЛС, 45 тур
Остин
1 : 1
18.09.2022
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Остин
3 : 0
15.09.2022
Реал Солт-Лейк
67' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Сиэтл
3 : 0
11.09.2022
Остин
73' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Нэшвилл
3 : 0
04.09.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Остин
1 : 2
01.09.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Остин
4 : 1
27.08.2022
Лос-Анджелес
88' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
21.08.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Остин
4 : 3
14.08.2022
Канзаc Сити
85' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Остин
3 : 3
07.08.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
0 : 2
31.07.2022
Остин
46' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Остин
3 : 1
13.07.2022
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Атланта Юнайтед
0 : 3
10.07.2022
Остин
80' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 1
01.07.2022
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Остин
2 : 2
26.06.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Монреаль
0 : 1
19.06.2022
Остин
Был в запасе
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