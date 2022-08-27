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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес
Остин - Лос-Анджелес: обзор матча 27 августа 2022
Остин
27.08.2022, суббота, 03:00
США. МЛС, 38 тур
4 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
32'
Д. Факундес
47'
М. Уррути
51'
М. Уррути
59'
С. Дриусси
61'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Лос-Анджелес
Замена
J. Romaña
️️️️
Р. Габриэльсен
88'
Замена
W. Corozo
️️️️
E. Finlay
87'
Замена
О. Вольф
️️️️
Д. Факундес
80'
Замена
F. Martins
️️️️
С. Дриусси
80'
61'
ГОЛ! 4:1!
К. Аранго
60'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Д. Паласиос
60'
Замена
К. Опоку
️️️️
Г. Бэйл
60'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Х. Мурильо
ГОЛ! 4:0!
С. Дриусси
Пас отдал
Д. Факундес
59'
57'
Желтая карточка
Х. Мурильо
ГОЛ! 3:0!
М. Уррути
51'
50'
Замена
С. Мендес
️️️️
Л. Блессинг
ГОЛ! 2:0!
М. Уррути
Пас отдал
N. Lima
47'
40'
Желтая карточка
М. Крепо
Желтая карточка
Д. Факундес
39'
Желтая карточка
М. Уррути
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Факундес
32'
30'
Желтая карточка
Э. Сегура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
21
Данни Трехо
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3-2-2-3
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
77
Факундес
7
Перейра
37
Уррути
4-2-2-2
71
Крепо
3
Мурильо
4
Сегура
3
Акоста
6
Паласиос
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
18
Бэйл
15
Блессинг
10
Вела
17
Аранго
9
Дриусси
8
8
9
Дриусси
77
Факундес
33
Вольф
33
Вольф
77
Факундес
28
Габриэльсен
14
14
28
Габриэльсен
13
7
7
13
15
Блессинг
32
Мендес
32
Мендес
15
Блессинг
6
Паласиос
24
Эскобар
24
Эскобар
6
Паласиос
3
Мурильо
14
Кьеллини
14
Кьеллини
3
Мурильо
18
Бэйл
90
Опоку
90
Опоку
18
Бэйл
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Q2
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