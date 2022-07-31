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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Остин
Канзаc Сити - Остин: обзор матча 31 июля 2022
Канзаc Сити
31.07.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 32 тур
0 : 2
Завершен
Остин
45+1'
А. Ринг
90'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Остин
Замена
О. Росель
️️️️
W. Agada
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:2!
С. Дриусси
Пас отдал
Д. Факундес
84'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
82'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Ф. Эрнандес
78'
Замена
G. Zusi
️️️️
K. Pierre
78'
Желтая карточка
Б. Свит
73'
Пенальти не реализован!
Д. Шаллой
62'
58'
Замена
О. Вольф
️️️️
А. Ринг
Замена
Э. Томми
️️️️
М. Ционис
46'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Д. Расселл
46'
46'
Замена
J. Romaña
️️️️
Х. Касканте
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Ринг
Пас отдал
Д. Галлахер
Вторая желтая
К. Дюк
43'
42'
Желтая карточка
М. Уррути
Желтая карточка
К. Дюк
39'
25'
Желтая карточка
Х. Касканте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
44
Бен Свит
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
4-4-3
2
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
28
Дюк
44
Свит
54
77
Расселл
21
Эрнандес
10
Ционис
22
1
3-2-1-4
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
7
Перейра
37
Уррути
77
Факундес
2
8
8
2
10
Ционис
27
Томми
27
Томми
10
Ционис
21
Эрнандес
15
Эспиноза
15
Эспиноза
21
Эрнандес
22
16
Росель
16
Росель
22
77
Расселл
20
Шаллой
20
Шаллой
77
Расселл
4
Ринг
33
Вольф
33
Вольф
4
Ринг
18
Касканте
14
14
18
Касканте
37
Уррути
9
9
37
Уррути
13
17
Редес
17
Редес
13
Остались в запасе
Канзаc Сити
Остин
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
8
Felipe Martins
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Канзаc Сити - Остин
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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