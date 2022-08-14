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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Канзаc Сити
Остин - Канзаc Сити: обзор матча 14 августа 2022
Остин
14.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 35 тур
4 : 3
Завершен
Канзаc Сити
27'
Д. Галлахер
63'
Х. Касканте
85'
D. Hoesen
90+4'
С. Дриусси
12'
А. Фонтас
23'
W. Agada
40'
Д. Расселл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Канзаc Сити
Желтая карточка
С. Дриусси
90'
+5
ГОЛ! 4:3!
С. Дриусси
90'
+4
90'
+1
Замена
М. Ционис
️️️️
W. Agada
88'
Желтая карточка
Д. Шаллой
86'
Желтая карточка
W. Agada
ГОЛ! 3:3!
D. Hoesen
Пас отдал
F. Martins
85'
Замена
J. Romaña
️️️️
Р. Габриэльсен
85'
Замена
F. Martins
️️️️
Д. Факундес
85'
82'
Замена
K. Pierre
️️️️
Д. Расселл
Замена
Ж. Колманич
️️️️
N. Lima
76'
72'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
68'
ГОЛ! 2:3!
Х. Касканте
63'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
59'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Расселл
ГОЛ! 1:2!
Д. Галлахер
27'
23'
ГОЛ! 0:2!
W. Agada
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
3-2-2-3
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
7
Перейра
37
Уррути
77
Факундес
3-5-3
8
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
44
Свит
15
Эспиноза
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
22
1
24
23
Колманич
23
Колманич
24
77
Факундес
8
8
77
Факундес
37
Уррути
9
9
37
Уррути
28
Габриэльсен
14
14
28
Габриэльсен
77
Расселл
2
2
77
Расселл
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
22
10
Ционис
10
Ционис
22
Остались в запасе
Остин
Канзаc Сити
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Остин - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
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