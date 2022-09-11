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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Остин
Сиэтл - Остин: обзор матча 11 сентября 2022
Сиэтл
11.09.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 42 тур
3 : 0
Завершен
Остин
12'
Р. Руидиас
34'
Р. Руидиас
68'
Р. Габриэльсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Остин
Замена
D. Teves
️️️️
Р. Руидиас
90'
+1
84'
Замена
С. Дриусси
️️️️
М. Уррути
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Моррис
77'
Замена
К. Роу
️️️️
Д. Атенсио
76'
73'
Замена
J. Romaña
️️️️
Х. Касканте
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Габриэльсен
68'
67'
Желтая карточка
Й. Валенсия
62'
Замена
О. Вольф
️️️️
F. Martins
61'
Замена
Э. Ригони
️️️️
E. Finlay
Желтая карточка
А. Рольдан
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
34'
Желтая карточка
Д. Атенсио
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Н. Лодейро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
3
Арреага
16
Рольдан
6
Лейва
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
9
Руидиас
12
Атенсио
3-3-1-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
4
Ринг
13
8
17
Галлахер
7
Перейра
77
Факундес
37
Уррути
12
Атенсио
22
Роу
22
Роу
12
Атенсио
9
Руидиас
99
99
9
Руидиас
13
Моррис
12
12
13
Моррис
8
33
Вольф
33
Вольф
8
37
Уррути
9
Дриусси
9
Дриусси
37
Уррути
13
24
Ригони
24
Ригони
13
18
Касканте
14
14
18
Касканте
Остались в запасе
Сиэтл
Остин
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сиэтл - Остин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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